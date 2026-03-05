Canlı
        Haberler Yemek Yapma Su Böreği Tarifi

        Su Böreği Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Su Böreği Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Türk mutfağının en sevilen ve en özel hamur işlerinden biri olan su böreği, zahmetli gibi görünse de doğru teknikle hazırlandığında evde de mükemmel sonuç veren bir lezzettir. Kat kat haşlanmış yufkası, bol peynirli iç harcı ve yumuşak dokusuyla özellikle kahvaltı sofralarının, özel davetlerin ve bayramların vazgeçilmezleri arasında yer alır. İşte Su Böreği Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Su Böreği Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? sorusunun tüm detaylarıyla kapsamlı yanıtı.

        Giriş: 05.03.2026 - 15:25
        Su Böreği Tarifi

        Su böreği, klasik tepsi böreklerinden farklı olarak yufkalarının tek tek açılıp kaynar suda kısa süre haşlanmasıyla hazırlanır. Bu işlem böreğe hem karakteristik yumuşaklığını hem de katmanlı yapısını kazandırır. Dışı hafif kızarmış, içi ise nemli ve yumuşak olan su böreği; doğru malzeme oranı ve sabırla yapılan haşlama süreci sayesinde tam kıvamında olur.

        Su Böreği İçin Gerekli Malzemeler

        Hamuru için 6 adet büyük boy yumurta 1 tatlı kaşığı tuz 5 – 5,5 su bardağı un (kontrollü eklenmeli) Yarım çay bardağı su (gerektikçe)

        Haşlama ve aralarına sürmek için 150 – 200 gram tereyağı Yarım çay bardağı sıvı yağ

        İç harcı için 400 – 500 gram beyaz peynir (tercihen orta yağlı) Yarım demet maydanoz (isteğe bağlı)

        Hamur Nasıl Hazırlanır?

        Geniş bir yoğurma kabına yumurtalar kırılır ve tuz eklenir. Un kontrollü şekilde ilave edilerek sert kıvamlı bir hamur yoğrulur. Su böreği hamuru, klasik börek hamuruna göre daha sert olmalıdır. Ele yapışmayan, sıkı bir hamur elde edilmesi önemlidir. Hamur yaklaşık 10 dakika boyunca iyice yoğrulmalıdır.

        Hazırlanan hamur 8-10 eşit bezeye ayrılır. Bezelerin üzeri temiz bir bezle örtülerek yaklaşık 20-30 dakika dinlendirilir. Bu dinlenme süresi hamurun açılmasını kolaylaştırır.

        Yufkaların Açılması ve Haşlanması

        Her beze un yardımıyla ince bir şekilde, tepsi boyutundan biraz daha büyük açılır. Açılan yufkaların ince olması su böreğinin katlarının belirgin olmasını sağlar.

        Geniş bir tencerede su kaynatılır ve içerisine 1 tatlı kaşığı tuz eklenir. Yanında soğuk su dolu geniş bir kap hazır bulundurulur. Açılan yufkalar tek tek kaynar suya atılır ve yaklaşık 30-40 saniye haşlanır. Daha uzun tutulursa hamur dağılabilir.

        Haşlanan yufka kevgir yardımıyla çıkarılarak hemen soğuk suya alınır. Bu işlem hamurun pişmesini durdurur ve elastik yapısını korur. Ardından temiz bir bez üzerine serilerek fazla suyu alınır.

        Tepsiye Yerleştirme Aşaması

        Tereyağı eritilir ve sıvı yağ ile karıştırılır. Fırın tepsisi yağlanır. İlk yufka haşlanmadan, çiğ şekilde tepsiye serilir. Bu alt katın daha çıtır olmasını sağlar.

        Haşlanan yufkalar tepsiye tek tek yerleştirilir ve her katın arasına eritilmiş tereyağı sürülür. Yufkaların kırışık ve hafif dalgalı yerleştirilmesi böreğin kat kat görünmesini sağlar.

        Yufkaların yarısı yerleştirildikten sonra peynirli iç harç eşit şekilde yayılır. Ardından kalan yufkalar aynı şekilde araları yağlanarak dizilmeye devam edilir.

        En üst kata da yağ sürüldükten sonra börek dilimlenir. Kare ya da dikdörtgen şeklinde kesilebilir.

        Pişirme Süreci

        Su böreği önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 45-60 dakika pişirilir. Üzeri iyice kızarana kadar fırında tutulmalıdır. Alt kısmının da kızarması önemlidir. Kontrollü pişirme yapılmalıdır.

        Fırından çıkan börek ilk sıcaklığını attıktan sonra servis edilebilir. Dinlendikçe katlar daha iyi oturur ve dilimlemek kolaylaşır.

        Su Böreğinin Püf Noktaları

        Hamur mutlaka sert yoğrulmalıdır. Yufkalar ince açılmalıdır. Haşlama süresi kısa tutulmalıdır. Soğuk su aşaması atlanmamalıdır. Kat araları bol yağlanmalıdır. Alt kat mutlaka haşlanmadan yerleştirilmelidir.

        Alternatif İç Harç Önerileri

        Klasik beyaz peynir yerine lor peyniri tercih edilebilir. Peynirli harca rendelenmiş kaşar eklenebilir. Kıymalı, ıspanaklı ya da patatesli iç harçlarla da hazırlanabilir. Ancak geleneksel su böreği genellikle peynirli yapılır.

        Su böreği zahmetli bir tarif gibi görünse de adımlar doğru uygulandığında evde de ustalıkla hazırlanabilir. Özellikle kalabalık sofralarda, hafta sonu kahvaltılarında ve özel günlerde tercih edilen bu lezzet; yumuşak dokusu ve kat kat yapısıyla her zaman beğeni toplar. Doğru teknik, sabır ve kaliteli malzeme ile hazırlanan su böreği, ev yapımı lezzetin en güzel örneklerinden biridir.

