Su Döngüsü Nedir? Su Döngüsü Aşamaları Neler ve Nasıl Oluşur?

Su Döngüsü Nedir?

Su döngüsü, yeryüzündeki suyun atmosfer, kara ve denizler arasında sürekli olarak hareket ettiği doğal bir süreçtir. Bu süreç, suyun buharlaşma, yoğunlaşma, yağış ve yer altına sızma gibi aşamalarla farklı fiziksel hallere geçerek doğanın dengesini korumasını sağlar. Güneş enerjisi ve yer çekimi, su döngüsünün temel itici güçleridir. Su döngüsü, sadece suyun sürekli hareketini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yaşam için hayati olan temiz su kaynaklarını da yeniler.

Su Döngüsünün Aşamaları

Buharlaşma ve Terleme (Evaporasyon ve Transpirasyon): Su döngüsü, okyanuslar, göller, nehirler ve diğer yüzey su kaynaklarından başlar. Güneş enerjisinin etkisiyle su molekülleri yüzeyden buharlaşır ve gaz haline gelir. Ancak buharlaşma sadece açık su yüzeylerinde gerçekleşmez; bitkiler de önemli bir rol oynar. Bitkiler, kökleriyle aldıkları suyu yapraklarından terleme yoluyla atmosfere bırakır. Bu iki süreç, atmosferdeki su buharının ana kaynağıdır ve döngünün başlangıç aşamasını oluşturur.

Yoğunlaşma (Kondansasyon): Atmosfere yükselen su buharı, soğuk hava katmanlarıyla karşılaştığında yoğunlaşır. Bu süreçte, su buharı minik su damlacıklarına veya buz kristallerine dönüşür. Yoğunlaşma sonucu oluşan bu damlacıklar, birleşerek bulutları meydana getirir. Bulutların türü, yoğunluğu ve hareketi, atmosferdeki hava koşullarına göre değişir. Yoğunlaşma, suyun tekrar sıvı veya katı hale geçmesini sağlayarak yağışın önünü açar.

Yağış (Presepitasyon): Bulutlarda toplanan su damlacıkları, bir süre sonra yer çekiminin etkisiyle yeryüzüne düşer. Bu düşüş, yağış olarak adlandırılır ve farklı şekillerde gerçekleşebilir. Hava sıcaklığına bağlı olarak yağış, yağmur, kar, dolu ya da buz kristalleri biçiminde yeryüzüne ulaşır. Yağış, su döngüsünün en görünür aşamasıdır ve suyun yeryüzüne geri dönmesini sağlar. Aynı zamanda tarım, içme suyu ve ekosistemler için hayati öneme sahiptir.