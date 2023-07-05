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Haberler Gündem Güncel Antalya'da su kaydırağında kayarken başını havuzun zeminine çarptı!
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Antalya'da su parkındaki kaydıraktan kayarken başını havuzun zeminine çarpan kişi öldü

Antalya'da bir su parkında tam bir facia yaşandı. Olayda 65 yaşındaki bir Ali Cılga, kaydıraktan yüzüstü kayarken başını havuzun zeminine çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam yaşamını yitirdi

Antalya'da su kaydırağında kayarken başını havuzun zeminine çarptı!
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AA

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelin su parkında kaydıraktan yüzüstü kayarken başını havuzun zeminine çarpıp ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre Kızılağaç turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otele tatile gelen Ali Cılga (65), 26 Haziran'da otelin su parkındaki kaydıraktan yüzüstü kayarken başını havuzun zeminine çarptı.

Havuz içerisinde bir süre baygın kalan Cılga'yı, havuz başındaki vatandaşlar fark etti.

Otelde görevli cankurtaran tarafından havuzdan çıkarılan Cılga, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Cılga, dün hayatını kaybetti. Cılga'nın cenazesi, Manavgat Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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