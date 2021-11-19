Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Su ürünleri ihracatında yıl bitmeden rekor geldi

Türk su ürünleri sektörü, bu yılın 10 ayında 1 milyar 97 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek su ürünleri ihracatının yapıldığı geçen yılın toplam ihracatını da geride bıraktı.

Su ürünleri ihracatında yıl bitmeden rekor geldi
AA

Ege İhracatçı Birliklerinden derlenen verile göre, Türkiye'nin 2020'de su ürünleri ihracatı 1 milyar 52 milyon dolar oldu. Bu rakam "Cumhuriyeti tarihinin en yüksek su ürünleri ihracatı" olarak kayıtlara geçti.

Sektörden, 2021'de ise yıl bitmeden yeni rekor haberi geldi. Türkiye'den yaklaşık 80 ülkeye yapılan su ürünleri ihracatı, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 820 milyon 258 bin dolardan yüzde 34 artışla 1 milyar 97 milyon dolara çıktı. Böylece geçen yıl 12 ayda yapılan ihracat rakamı da aşılmış oldu.

Su ürünleri ihracatında ilk sırada Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında lider olduğu levrek yer aldı. Levrek ihracatı 10 aylık dönemde 383,5 milyon dolara ulaşırken, çipura ihracatı 312 milyon dolara, alabalık ihracatı 123 milyon dolara ve Türk somonu ihracatı da 117 milyon dolara yükseldi.

"TALEPLER ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atakan Demir, AA muhabirine, salgınla birlikte artan sağlık tüketim alışkanlığının su ürünlerine doğrudan yansıdığını belirtti.

Avrupa'da yaşanan tedarik zincirindeki sıkıntının Türkiye'de yaşanmadığını bunun da rakamlara direkt olarak yansıdığını belirten Demir, "Sektörün vermiş olduğu başarılı işler yıl bitmeden rekoru getirdi. 2023 hedeflerimiz 1 milyar dolardı. Bunu 2019'da yakaladık. Şimdi ise 2023'te 1,5 milyar doları aşmasını hedefledik." dedi.

Kapasite artırımları ve yeni yatırımların da gündemde olduğuna değinen Demir, "Talepler de artarak devam ediyor. Özellikle Avrupa tarafına ürün yetiştirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İHRACATA ÇİN ETKİSİ

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan da yurt dışında Türk balığına artan bir talep olduğunu söyledi. Yetiştiriciliğin yanında avcılık balıklarının da ihracatında artış olduğunu vurgulayan Çakan, "Çin tarafından yaşanan lojistik sıkıntılar ve maliyetlerin artması da bunu etkiledi." dedi.

Çakan, ihracatta yaşanan artışa rağmen iç piyasada tüketimin ihracattaki kadar artmadığını da sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kurulan-kapanan şirketler istatistikleri açıklandı
İŞ-YAŞAM Kurulan şirket sayısı ekimde azaldı
Tarım girdi fiyatları yükselişini sürdürüyor
İŞ-YAŞAM Tarım girdi fiyatları yükselişini sürdürüyor
TÜSİAD Washington'da temaslarda bulundu
İŞ-YAŞAM TÜSİAD Washington'da temaslarda bulundu
SON DAKİKA! "Talimatla faiz düşmez" Ali Babacan, Merkez Bankası faiz kararını değerlendirdi
İŞ-YAŞAM Ali Babacan, faiz kararını değerlendirdi
Tecdelioğlu: Hedef ihracatta birim değerimizi hak ettiği seviyeye taşımak
İŞ-YAŞAM 'Yeni ihracat pazarları odak noktamızda'
Uber davasında flaş gelişme!
İŞ-YAŞAM Uber davasında flaş gelişme!
Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5B'yi 2021 sonunda uzaya göndereceğiz
İŞ-YAŞAM 'Mobil abone sayısı 84.6 milyona çıktı'
KPDK toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
İŞ-YAŞAM KPDK toplantısı ertelendi
Akdenizli hazır giyim ihracatçıları ekimde 35,9 milyon dolarlık ihracat yaptı
İŞ-YAŞAM Hazır giyim ihracatında yüzde 20 artış
Son dakika haberi Bakan Muş açıkladı! Son 20 yılda bir ilk
İŞ-YAŞAM Bakan Muş açıkladı! Son 20 yılda bir ilk

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.