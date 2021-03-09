Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklama geldi. Uzun süredir çalışanların merak ettiği "Şubat ayı nakdi destek ücreti ne zaman yatacak?" sorusu cevabını buldu. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte, merak edilen detaylar...
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirleceğini yineledi.
Bakan Selçuk “Nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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