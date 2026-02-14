Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Şubat otomotiv indirim kampanyaları sürüyor: İşte indirime giren araba modellerini listesi ve kampanya ödeme tablosu

        Şubat otomotiv indirim kampanyaları sürüyor: İşte indirime giren araba modellerini listesi

        Şubat ayı süresince geçerli olan sıfır araç kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Otomotiv markaları, araç sahibi olmak isteyenlere yüzde 0 faizli kredi alternatifleri, farklı vade seçenekleri ve peşin ödemelere özel indirim imkânı sunuyor. İşte, 2026 Şubat ayına ilişkin otomobil kampanyaları ve detaylı ödeme tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 12:57 Güncelleme: 14.02.2026 - 12:57
        1

        Şubat ayı boyunca geçerli olan sıfır otomobil kampanyaları devam ediyor. Araç sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için otomotiv markaları; faizsiz kredi seçenekleri, esnek vade imkânları ve peşin ödemelere özel indirimler gibi çeşitli finansman seçenekleri sunuyor. İşte, 2026 Şubat ayına ait güncel araba kampanyaları ve ayrıntılı ödeme tablosu…

        2

        MERCEDES BENZ

        Mercedes-Benz C 200 4MATIC AMG
        3.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,50 faiz

        Mercedes-Benz C 200 4MATIC All-Terrain
        3.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,45 faiz

        Mercedes-Benz GLC 180 Coupé AMG
        3.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,50 faiz

        Mercedes-Benz E 180
        4.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,75 faiz

        Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC
        4.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,15 faiz

        Mercedes-Benz Vito
        1.000.000 TL krediye 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL krediye %1,79 faiz

        3

        Mercedes-Benz Vito Select 124 CDI Uzun / Select 124 CDI Ekstra Uzun / Select 124 CDI Uzun 4x4
        500.000 TL krediye 10 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL krediye %2,59 faiz

        Mercedes-Benz Sprinter
        1.000.000 TL kredi için 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL krediye %1,79 faiz

        Mercedes-Benz EQV
        1.000.000 TL kredi kullanımında 12 ay vadede %0 faiz

        Mercedes-Benz eSprinter
        12 ay vadeli 1.000.000 TL krediye %0 faiz

        Mercedes-Benz Certified araçlar
        600.000 TL krediye 5 ay vadede %0 faiz

        4

        MG

        MG HS Luxury
        Anahtar teslim satış fiyatı 2 milyon 540 bin TL

        MG7
        500 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi veya 155 bin TL’ye varan nakit indirim

        5

        MG

        MG7 Excellence
        2 milyon 950 bin TL (nakit indirimli fiyat)

        MG7 Excellence Red Edition (kırmızı Alcantara iç döşeme)
        3 milyon 80 bin TL (nakit indirimli fiyat)

        6

        FIAT

        FIAT Scudo Van
        1 milyon TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Scudo Combi / Combimix
        1 milyon TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Ulysse
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Doblo Combi
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Doblo Cargo
        750 bin TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        7

        NISSAN

        Nissan (3-5 yaş arası modeller)
        Yetkili serviste %20 indirim

        Nissan (5-7 yaş arası modeller)
        Yetkili serviste %25 indirim

        Nissan (7 yaş ve üzeri modeller)
        Yetkili serviste %30 indirim

        Nissan (3 yaş üzeri – bakıma gelen veya 20.000 TL üzeri harcama yapan)
        7/24 geçerli 1 yıl süreli yol yardım hizmeti hediyesi

        Nissan Orijinal Aksesuarlar
        Tüm orijinal Nissan aksesuarlarında %30 indirim

        8

        FIAT

        FIAT Ducato Van
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Ducato Minibüs (16+1)
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Ducato Kamyonet
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        9

        PEUGEOT

        PEUGEOT 3008 (tüm donanım seçenekleri – 48V hibrit)
        Sadece tüzel müşterilere özel 700 bin TL’ye 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği

        PEUGEOT E-3008 (Allure donanım)
        Sadece tüzel müşterilere özel 700 bin TL’ye 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği

        PEUGEOT 2008
        Sadece tüzel müşterilere özel 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi imkânı

        PEUGEOT E-2008
        Sadece tüzel müşterilere özel 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi

        PEUGEOT 5008 GT
        Sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı

        PEUGEOT E-5008 Allure
        Sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı

        PEUGEOT E-208
        Bireysel müşterilere özel 350 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi

        10

        PEUGEOT

        PEUGEOT Rifter (manuel şanzımanlı Allure)

        Bireysel müşterilere özel 500 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        PEUGEOT Rifter (otomatik şanzımanlı Allure ve GT)
        Bireysel müşterilere özel 700 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        PEUGEOT Partner Van
        600 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Expert Van
        600 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Expert Traveller
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Boxer Van 3,5 Ton
        1 milyon TL için 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Boxer Minibüs
        1 milyon TL için 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        11

        CITROËN

        Citroën Ë-C3 (2025 model)
        250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën C4 (benzinli versiyonlar – 2025 model)
        150 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim

        Citroën C4 X (MAX donanım – 2025 model)
        150 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim

        Citroën C3 Aircross
        300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Ë-C3 Aircross
        300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Berlingo Kombi
        600 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        12

        CITROËN

        Citroën Berlingo Van
        500 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Spacetourer
        600 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Jumpy Van
        750 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Jumper 3.5T
        750 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Ami
        270 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
