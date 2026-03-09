Canlı
        Şubatta en çok borsa kazandırdı - Borsa Haberleri

        Şubatta en çok borsa kazandırdı

        Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde şubatta en yüksek aylık reel getiri, yüzde 7,06 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 11:28
        Şubatta en çok borsa kazandırdı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

        Buna göre, şubatta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,61, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,06 oranlarıyla BIST 100 endeksinde görüldü.

        Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 5,57, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,49 yatırımcısına reel getiri sağlarken, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,35, avro yüzde 0,54 ve dolar yüzde 1,3 yatırımcısına kaybettirdi.

        TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 5,03 yatırımcısına reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,03, DİBS yüzde 0,86, avro yüzde 1,05 ve dolar yüzde 1,81 kayba yol açtı.

        BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,85 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

        Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,46, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,12 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

        6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 48,45, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 42,09 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,85, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,97 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

        Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 67,25, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 62,2 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

        Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 11,73, avro yüzde 7,5, DİBS yüzde 5,06 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 5 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 5,36 yatırımcısına kaybettirdi.

        TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 8,36, avro yüzde 4,26, DİBS yüzde 1,89 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,83 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 8,22 oranında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

