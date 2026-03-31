Şubatta işsizlik yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla 133 bin artarak 2 milyon 981 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı ise 0,3 puan yükselişle yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 15,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda yüzde 21,8 olarak hesaplandı.