ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

Hadislerde bu zikrin Allah katında çok değerli olduğu belirtilmiştir. Özellikle kalbi arındırdığı, sevap kazandırdığı ve kişinin Allah’a yakınlaşmasına vesile olduğu ifade edilir. Bu nedenle günlük hayatta ve mübarek gecelerde sık sık okunması tavsiye edilir. Kadir Gecesi gibi özel zamanlarda ise yapılan zikirlerin sevabı kat kat arttığı için bu tesbih de bolca okunur.

Ebû Hüreyre'den: Peygamber Sallalla­hu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"İki söz vardır ki onlar dile hafiftir­ler, terazide ağırdırlar; Rahman olan Allah'a sevimlidirler, bunlar:

'Sübhânellâhi ve bihamidihî, Sübhânellâhil'azîmi./ Allah'a hamd ederek onu noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Al­lah'ı tenzih ederim.'."