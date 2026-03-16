        Sübhanallahi Ve Bihamdihi Sübhanallahil Azim duası nedir, önemi ve faziletleri neler? Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı

        Sübhanallahi Ve Bihamdihi Sübhanallahil Azim duası nedir? Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı

        İslam dünyasının en mübarek gecelerinden biri olan Kadir Gecesi gündemdeki yerini koruyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede, samimiyetle tövbe eden tüm müminler için af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığına inanılır. Kadir Gecesi'nde bolca dua etmek isteyen vatandaşlar, "Sübhanallahi Ve Bihamdihi Sübhanallahil Azim" duasının anlamını öğrenmek istiyor. İşte Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri haberimizde...

        Giriş: 16.03.2026 - 00:37
        Mübarek Kadir Gecesi yaklaşırken, tespih ve dua araştırmaları hız kazandı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, bin aydan daha hayırlı olarak bildirilmiştir. Bu gecede, Allah’ın rahmetinin müminler üzerinde bolca tecelli edeceğine inanılır. Kadir Gecesi’ni dua ve zikirle geçirmek isteyen birçok vatandaş, “Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil Azim” zikrinin anlamını ve nasıl okunması gerektiğini merak ediyor. İşte Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve faziletleri haberimizde...

        SÜBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ SÜBHANALLAHİL AZİM DUASI NEDİR?

        Bu zikir, “Allah’ı hamd ederek tüm eksikliklerden uzak tutarak tesbih ederim; yüce olan Allah’ı her türlü noksanlıktan tenzih ederim.” anlamına gelir. Bu ifadede, bütün övgü ve hamdin yalnızca Allah’a ait olduğu vurgulanır. Çünkü Allah, sonsuz güç ve kudret sahibidir; O’nda zayıflık, acizlik ya da herhangi bir eksiklik bulunmaz. İnsanlara ait olan ihtiyaç, kusur ve sınırlılık gibi özellikler Allah için düşünülemez. Bu nedenle bu zikir, Allah’ın büyüklüğünü ve kusursuzluğunu dile getiren önemli bir tesbih olarak kabul edilir.

        ARAPÇA YAZILIŞI

        سُبْحانَ اللّٰهِ وَبِحَمْده۪ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ

        TÜRKÇE OKUNUŞU

        "Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahi'l azim"

        TÜRKÇE ANLAMI

        "Allah'a hamd ederek O'nu noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Al­lah'ı tenzih ederim"

        ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

        Hadislerde bu zikrin Allah katında çok değerli olduğu belirtilmiştir. Özellikle kalbi arındırdığı, sevap kazandırdığı ve kişinin Allah’a yakınlaşmasına vesile olduğu ifade edilir. Bu nedenle günlük hayatta ve mübarek gecelerde sık sık okunması tavsiye edilir. Kadir Gecesi gibi özel zamanlarda ise yapılan zikirlerin sevabı kat kat arttığı için bu tesbih de bolca okunur.

        Ebû Hüreyre'den: Peygamber Sallalla­hu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

        "İki söz vardır ki onlar dile hafiftir­ler, terazide ağırdırlar; Rahman olan Allah'a sevimlidirler, bunlar:

        'Sübhânellâhi ve bihamidihî, Sübhânellâhil'azîmi./ Allah'a hamd ederek onu noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Al­lah'ı tenzih ederim.'."

