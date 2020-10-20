Sucuklu Kuru Fasulye Tarifi, Nasıl Yapılır?

Kuru baklagillerin en değerlisi olan kuru fasulyenin faydaları saymakla bitmiyor. Et yerine de geçen kuru fasulye yemeği de çok lezzetli yemeklerden biri. Hele bir de sucuklu olursa lezzetine doyum olmuyor. Kıpkırmızı salçalı sucuklu kuru fasulye yanına da pilav eşliğinde sevdiklerinize tam bir yemek ziyafeti verin derim.

Sucuklu Kuru Fasulye Malzemeler:

2 su bardağı kuru fasulye

2 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı toz biber

4-5 yemek kaşığı sıvıyağ

Sucuk

Tuz

Su

Sucuklu Kuru Fasulye Yapılışı:

Kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatın.

Eğer vaktiniz kısıtlı ise, 3-4 saat önceden de ıslatabilirsiniz.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Sıvıyağda kavurun.

Salçasını da ekleyerek, kavurmaya devam edin.

Kavrulan soğanların içine toz biberi de ekleyin.

Suyunu süzdüğünüz fasulyeleri de ekleyin ve karıştırın.

Sonra doğradığınız sucukları ekleyin ve düdüklü tencerede fasulyenin üzerini 2 parmak geçecek kadar su ilave edin..

Düdüklünün kapağını kaptın.

Buharı çıkmaya başladıktan sonra 25-30 dakika daha pişirin.

Yemeğiniz piştikten sonra tuzunu ilave edin.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

İlk öncelik tüm malzemelerin kaliteli olması gerekir.

Fasulyeyi bir gece önceden mutlaka ıslatmayı unutmayın.

Salça olarak genelde Antep salçası tercih edin.

Fasulyenin pişirme suyu kaynamaya başladığında ise limon sıkın.

Limon suyu fasulyenin diri kalmasını ve dağılmamasını sağlıyor.