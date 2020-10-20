Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYemek Yapma
ABONE OL

Sucuklu Kuru Fasulye tarifi, nasıl yapılır? Sucuklu Kuru Fasulye malzemeleri

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Sucuklu Kuru Fasulye tarifini sizler için hazırladık. Peki Sucuklu Kuru Fasulye tarifi, nasıl yapılır? Sucuklu Kuru Fasulye malzemeleri...

Sucuklu Kuru Fasulye tarifi, nasıl yapılır? Sucuklu Kuru Fasulye malzemeleri

Sucuklu Kuru Fasulye Tarifi, Nasıl Yapılır?

Kuru baklagillerin en değerlisi olan kuru fasulyenin faydaları saymakla bitmiyor. Et yerine de geçen kuru fasulye yemeği de çok lezzetli yemeklerden biri. Hele bir de sucuklu olursa lezzetine doyum olmuyor. Kıpkırmızı salçalı sucuklu kuru fasulye yanına da pilav eşliğinde sevdiklerinize tam bir yemek ziyafeti verin derim.

Sucuklu Kuru Fasulye Malzemeler:

2 su bardağı kuru fasulye

2 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı toz biber

4-5 yemek kaşığı sıvıyağ

Sucuk

Tuz

Su

Sucuklu Kuru Fasulye Yapılışı:

Kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatın.

Eğer vaktiniz kısıtlı ise, 3-4 saat önceden de ıslatabilirsiniz.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Sıvıyağda kavurun.

Salçasını da ekleyerek, kavurmaya devam edin.

Kavrulan soğanların içine toz biberi de ekleyin.

Suyunu süzdüğünüz fasulyeleri de ekleyin ve karıştırın.

Sonra doğradığınız sucukları ekleyin ve düdüklü tencerede fasulyenin üzerini 2 parmak geçecek kadar su ilave edin..

Düdüklünün kapağını kaptın.

Buharı çıkmaya başladıktan sonra 25-30 dakika daha pişirin.

Yemeğiniz piştikten sonra tuzunu ilave edin.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

İlk öncelik tüm malzemelerin kaliteli olması gerekir.

Fasulyeyi bir gece önceden mutlaka ıslatmayı unutmayın.

Salça olarak genelde Antep salçası tercih edin.

Fasulyenin pişirme suyu kaynamaya başladığında ise limon sıkın.

Limon suyu fasulyenin diri kalmasını ve dağılmamasını sağlıyor.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sütlü nuriye nasıl yapılır? Sütlü nuriye malzemeleri ve tarifi
YEMEK YAPMASütlü nuriye tarifi
Sarı Mercimek Çorbası tarifi, nasıl yapılır? Sarı Mercimek Çorbası malzemeleri hbrt
YEMEK YAPMASarı Mercimek Çorbası tarifi
Starbucks Kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Starbucks Kurabiyesi için malzemeler nelerdir?
YEMEK YAPMAStarbucks Kurabiyesi nasıl yapılır?
Pırasalı Börek tarifi, nasıl yapılır? Pırasalı Börek malzemeleri
YEMEK YAPMAPırasalı Börek nasıl yapılır?
Katmer nasıl yapılır? Katmer malzemeleri neler? Pratik katmer tarifi
YEMEK YAPMAKatmer nasıl yapılır?
Sütlü Kek Tarifi, Sütlü Kek Nasıl Yapılır?
YEMEK YAPMASütlü Kek Tarifi, Nasıl Yapılır?
Sütsüz irmik helvası tarifi, Sütsüz irmik helvası nasıl yapılır?
YEMEK YAPMASütsüz İrmik Helvası Tarifi, Nasıl Yapılır?
Alinazik tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMANefis klasik lezzet Alinazik tarifi
Zeytinyağlı kabak yemeği tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAZeytinyağlı kabak yemeğinin püf noktaları
Sütsüz krep tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAİşte sütsüz krep tarifi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X