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        Haberler Televizyon Şükran Ovalı'dan sürpriz şarkı

        Şükran Ovalı'dan sürpriz şarkı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kalpazan'ın, bu akşamki bölümünde 'Canan' karakterine hayat veren Şükran Ovalı'dan sürpriz bir şarkı geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 21:17 Güncelleme: 11.11.2024 - 21:17
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        Sürpriz şarkı
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        SHOW TV'de izleyicilerin beğenisini kazanan, yapımcılığını Saner Ayar'ın, yapımını ise O3 Medya'nın üstlendiği 'Kalpazan'ın, bu akşamki bölümünde büyük bir sürpriz yaşanacak! Dizinin başrol oyuncusu 'Şükran Ovalı', karakteri 'Canan' ile izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak.

        Dizinin yeni bölümünde, biraz nefes almak ve çalışma arkadaşıyla dertleşmek için dışarı çıkan Canan, Ersay Üner'in unutulmaz şarkısı 'Söyleyin' ile efkarını dağıtacak. Bu an, sadece karakterin iç dünyasını yansıtmakla kalmayacak, aynı zamanda dizinin atmosferine de farklı bir renk katacak. Mekanda bulunan diğer karakterlerle şarkıyı seslendirdiğini söyleyen ve çekimler için heyecanını dile getiren Ovalı, bu sahnenin Canan'ın duygusal yolculuğunu izleyicilere çok iyi aktardığını belirtti.

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        Gerilim ve aksiyonun her bölüm daha da arttığı 'Kalpazan' yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de.

        'Kalpazan' Ön İzleme;

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        #Şükran Ovalı
        #KALPAZAN
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