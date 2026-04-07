        Haberler Magazin Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış

        Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin'in Yılmaz Erdoğan ile tanıştığı günü anlatarak, Caner Erkin'in, "Hayatımda hiç kitap okumadım" itirafını açıkladı

        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 17:45 Güncelleme:
        1

        Futbolcu Caner Erkin, 2017'de oyuncu Şükran Ovalı ile nikâh masasına oturmuştu. Roma'da hayatlarını birleştiren çiftin, 2018'de de kızları Mihran dünyaya gelmişti.

        2

        Şükran Ovalı eşi Caner Erkin ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Ovalı, Yılmaz Erdoğan’ın Caner Erkin’i ilk başta sahadaki agresif tavırları nedeniyle sevmediğini söyledi. Ovalı, o dönemi şu sözlerle anlattı: Caner’i sahadaki agresifliği yüzünden başta hiç sevmemişti. Hatta bana ‘Tatsız olmak için bu kadar uğraşan bir adamla mı berabersin?’ demişti.

        3

        Ünlü oyuncu, Yılmaz Erdoğan’ın evine gittikleri bir gün yaşanan diyaloğu da anlattı. Ovalı, büyük bir kütüphanenin önünde yaşanan anı şu sözlerle aktardı: Caner’e dönüp ‘Bunu okudun mu Canerciğim?’ diye sordu. Bir an sessizlik oldu, benim genç kızlığım söndü resmen. İçimden ‘Allah’ım ne olur demesin’ diyorum. Caner Erkin’in verdiği yanıt ise herkesi şaşırttı. Döndü ve ‘Ağabey ben hayatımda hiç kitap okumadım’ dedi.

        4

        Ovalı, bu sözlerin ardından ortamda kısa süreli bir sessizlik yaşandığını ancak Caner Erkin’in dürüstlüğünün Yılmaz Erdoğan’ın hoşuna gittiğini belirtti. Ovalı, "İçeride öyle bir sessizlik oldu ki herkes dona kaldı diyebilirim. Ama bu dürüstlüğü Yılmaz Ağabey'in çok hoşuna gitti. ‘En azından dürüst’ dedi ve o günden sonra Caner’i çok sevmeye başladı" ifadelerini kullandı.

        5

        Şükran Ovalı, yaşanan bu olayın ardından Caner Erkin’e ilk kitabını kendisinin okuttuğunu da söyledi. Ovalı, eşine Antoine de Saint-Exupéry’nin dünyaca ünlü eseri 'Küçük Prens’i okuttuğunu belirtti.

        #caner erkin
        #Şükran Ovalı
