Şükran Polat boşanıyor mu? Dilan Polat'ın arkadaşı açıklama yaptı!

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Canan Toprak ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Milan'da Nilda'da çok iyiler. Şükran teyzem başlarında yanlarında. Kimseye gerek yok. Bir de şey dedi biz boşanmıyoruz salı günü gidip beyimi göreceğim kimse boşuna haber yapmasın."