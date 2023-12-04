Sulama havuzunda can verdi

7 yaşındaki Ömer Halis sulama havuzunda öldü
Gaziantep'te bahçe sulamak için yapılan havuza düşen 7 yaşındaki Ömer Halis Yılmaz, hayatını kaybetti
Gaziantep'te sulama havuzuna düşen Ömer Halis Yılmaz (7), yaşamını yitirdi.
Olay, İslahiye ilçesi Göngören Mahallesi'nde dün öğle saatlerinden meydana geldi. İddiaya göre, yakınları, bahçede oyun oynayan Ömer Halis Yılmaz'ı (7), havuzda hareketsiz gördü.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Otopsi sonrası çocuğun cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Bahçe sulamak için yapılan havuza düşen Yılmaz'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.