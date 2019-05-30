Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sulama kanalında bulundu... 5 yaşındaki çocuk için iğrenç iddia!

DHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 5 yaşındaki kız çocuğu R.D., sulama kanalında çevredekiler tarafından hareketsiz bulundu. Hastanede duran kalbi doktorlar tarafında çalıştırıldıktan sona Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan R.D.'nin darp edildiği ve vücudunda yara izleri nedeniyle cinsel istismar şüphesiyle inceleme başlatıldı

cinsel istismar

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 5 yaşındaki kız çocuğu R.D., sulama kanalında çevredekiler tarafından hareketsiz bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Altınçağ Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, sulama kanalında bir çocuk olduğunu fark eden çevredekiler, çocuğu sudan çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Bilinci kapalı ve nabzı zayıf olan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede duran kalbi doktorlar tarafından yeniden çalıştırılan çocuğun ilk muayenesinde, vücudunda yara izlerine rastlandı. Cinsel istismara uğradığı tahmin edilen çocuk, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan güvenlik güçleri küçük çocuğun adının R.D. olduğunu belirlerken, baba S.D.'nin de aralarında bulunduğu aile ve yakınları da hastaneye akın etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zümrüt Apartmanı olayı son dakika: Kitabı yazan Abdullah Şevki serbest bırakıldı!
GÜNDEMZümrüt Apartmanı olayında flaş gelişme
Ecrin bebek bulundu mu? Minik Ecrin'le ilgili arama çalışmalarında kan donduran detaylar! Son dakika gelişmeler
GÜNDEMEcrin bebek bulundu mu?
Diyanet İşleri: Ramazan Bayramı ne zaman? 9 gün tatil ne zaman başlıyor? İşte bayram tarihleri
GÜNDEM2019 Ramazan Bayramı ne zaman?
KKTC'de son 3 ayda ikinci kez oldu! Kiracısını tecavüzle tehdit etti!
GÜNDEMKiracısını tecavüzle tehdit etti!
Afyonkarahisar'da 3 peçeli kadın kuyumcuyu soydu
GÜNDEM3 peçeli kadın kuyumcuyu soydu
Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu
GÜNDEMBilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu
Ekrem İmamoğlu, Gümüşhanelilerle buluştu
GÜNDEM"Bu millet bir bayrama gider gibi 23 Haziran'da ...
Ekrem İmamoğlu, iftarını Bağcılar'da açtı
GÜNDEMİmamoğlu, iftarını Bağcılar'da açtı
Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'nde yangın
GÜNDEMSultan Abdülhamid Han Hastanesi'nde yangın
İzmir’de atık depolama alanında yangın
GÜNDEMİzmir’de atık depolama alanında yangın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X