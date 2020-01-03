Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 3 Ocak Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bahçelievler, K.Çekmece ve Maltepe ilçelerinde 3 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 OCAK 2019

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-03 10:16:44.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-03 10:37:42.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.