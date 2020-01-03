Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 3 Ocak Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bahçelievler, K.Çekmece ve Maltepe ilçelerinde 3 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 OCAK 2019
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mahyenibosna
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-03 10:16:44.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-03 10:37:42.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Başıbüyük Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-03 10:04:33.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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