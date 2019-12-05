Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 5 Aralık Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi ilçelerinde 5 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 5 ARALIK 2019 PERŞEMBE
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-05 09:22:00.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah,Barış Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-05 07:06:18.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2019 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah,İncirtepe Mah,Yunus Emre Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-05 00:20:09.0
|Bitiş Tarihi
|:
Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2019 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Uğur Mumcu Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-05 09:21:38.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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