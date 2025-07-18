Süleyman Soylu'nun ofisine keşif yapan DHKP-C üyeleri tutuklandı

DHKP/C Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet göstere Adalet Karataştan'ın 15 Temmuz günü İçişleri Eski Bakanı, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun Beyoğlu ilçesinde bulunan çalışma ofisine yönelik keşif/eylem çalışması yaptığı bildirildi.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 16 Temmuz günü düzenlenen operasyonda Adalet Karataştan ve yanında bulunan örgütten 6 adet kaydı bulunun Mahir Doğan gözaltına alındı.

OFİS ETRAFINDA KEŞİF

Süleyman Soylu'nun ofisi çevresinde yapılan kamera incelemelerinde Adalet Karataştan'ın 15 Temmuz günü belediye otobüsü ile gelerek ofisin karşısındaki parkta oturduğu 10 dakika sonra parktan çıkarak başka bir otobüse binerek ayrıldığı, 2 durak sonra indiği durağın karşısındaki bir iş yerine girdiği buradan bir motosiklete binerek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ ÇANTA

Motosiklet sahibinin alınan beyanında, Adalet Karataştan isimli şahsı tanımadığını iş yerine gelerek kendisini "Handan" olarak tanıttığını çay içtikten sonra hasta olduğunu Perpa'ya gitmek istediğini beyan etmesi nedeniyle motosikleti ile şahsı gitmek istediği yere bıraktığını, şahsın çantasını taşımak istediğinde panikleyerek çantasını aldığını çantasına dokunduğunda ağırlık hissettiğini beyan etti.