Süleyman Soylu Özgür Özel’e rakamlarla sorular ve cevaplar

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kaleme aldığı metinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruları ve yanıtları şöyle:

İBB’de, işe alınan terör irtibat ve iltisaklı 505 kişiye ilişkin -Özgür Özel’in çarpıtma ve manipülasyonlarına istinaden- görev yaptığımız süreçte yaşanmışlığı bütün ayrıntılarıyla kamuoyunun dikkatine sunarım:

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sonrası, terör iltisaklı kişilerin yerleştirilmesi suretiyle belediyeler bünyesinde terör örgütü faaliyetlerinin yeniden canlandırılmaya çalışıldığı yönünde istihbarati emareler oluşması üzerine, terör suçları kapsamında soruşturma başlatılmasına karar verilmiştir.

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Bu doğrultuda, (20/12/2021 tarihli İçişleri Bakanlık makamı onayı ile) İBB, İETT, İSKİ ve Belediye İştiraklerinde (30 Şirket) konuyla ilgili etraflı araştırma ve incelemeler yapmak üzere Mülkiye Müfettişleri ve Mahalli İdareler Kontrolörlerini görevlendirilmiş, 2019-2022 yılları arasında toplam 74 Belediyede 88 soruşturma yürütülmüştür.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri, Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Müfettişleri ile birlikte MASAK Uzmanından oluşan 8 kişilik teftiş heyeti tarafından yürütülen ve 01.01.2019-31.12.2021 tarihleri arasını kapsayan teftiş, 26/08/2022 tarihinde tamamlanmıştır.

Terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı kişilerin ise alım süreçlerinde sorumlulukları bulunan İBB, İETT, İSKİ ve Belediye İştiraklerinin yetkilileri hakkında düzenlenen 06/12/2022 tarihli 578 sayfalık tevdi raporu, 09/12/2022 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş olup; söz konusu rapor üzerinden soruşturma halen adli makamlardadır. Teftiş neticesinde elde edilen bulgulara göre o günkü tarih itibarıyla; Toplam 25.361 kişi ilk defa işe alınmış. Bu kişilerden 4.227’si hakkında halhazırda yürümekte olan adli soruşturma ve kovuşturma tespit edilmiş. REKLAM Bunlardan 147’si hakkında “terör örgütleriyle bağlantılı veya anayasal düzene karşı işlenen suçlardan” soruşturma 66’sı hakkında ise yine aynı suçtan mahkûmiyet kararının bulunduğu tespit edilmiştir. 709 kişi ve 959 yakınları hakkında terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt. Tespit edilen kişilerin örgütlere göre dağılımı ise şu şekildedir: Fetö: 875, Pkk: 432, Dhkp/c:143, Thkp/c: 66, Tkp/ml: 64, Mlkp: 33, Deaş: 3, El-kaide: 1 ve diğer örgütler: 51)

Burada Pkk Terör Örgütü ile irtibatlı veya iltisaklı olan 432 kişiden 6'sinin örgütün dağ kadrosunda silahlı faaliyette bulunduğu ve 36'sinin örgütün "Sözde Değer Ailesi" (terör örgütünün etkisiz hale getirilmiş mensuplarının aileleri) mensubu olduğu anlaşılmıştır. PKK/KCK terör örgütüyle iliskili bu 1668 kişinin haklarındaki kayıtlarınin ise girişlerine engel teşkil edebileceği değerlendirilen 505 kişiden 484’ünün GÜVENLİK SORUŞTURMALARI YAPILMADAN, durumları değerlendirilmeden ise alındıkları tespit edilmiştir. REKLAM Ayrıca kimi kişiler için adli sicil belgelerinin temininde hileye başvurulmuş, belgeler e-Devlet sistemi üzerinden Kamu/Özel seçeneğinden Kamu tercih edilerek alınması gerekirken Özel seçeneği tercih edilerek temin edilmiştir. 31/12/2021 itibarıyla işe alınmış 25.361 kişiden 15.125’i hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talebinde bulunulmadığı, ayrıca belediye iştirak şirketlerinde ilk defa ise alınan personel için mevzuat gereği oluşturulması gereken değerlendirme komisyonunun da oluşturulmadığı tespit edilmiştir. Soruşturmanın adli makamlara taşınması sonrası İBB`den İstanbul Valiliğine arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması talepleri gönderilmeye başlanmış ve müfettiş raporu mahkemeye bile tevdi edilmeden 120 civarında kişi güvenlik soruşturmaları nedeniyle apar topar işten çıkarılmış ve bu kişilerin bir kısmı İBB’yi korkaklıkla suçlayıp belediye önünde eylem yapmışlardır.