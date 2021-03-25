Sultanbeyli'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza saat 00.30 sıralarında Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yasin D.'nin kullandığı 34 BP 3488 plakalı hafif ticari araç aşırı süratle ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce orta refüje vurdu ardından karşı şeride geçerek, Cafer A.'nın kullandığı ve içinde yolcu olmayan 34 LCJ 312 plakalı servis aracı ile kafa kafaya çarpıştı.

1'İ AĞIR,3 YARALI

Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen her iki aracın sürücüleri hafif şekilde yaralanırken, hafif ticari araçta bulunan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan ve ağır yaralı olan İran uyruklu kişiyi sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sultanbeyli devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. DHA'nın haberine göre; bilinci kapalı olarak hastaneye götürülen şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Hafif yaralı olan sürücüler de tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

ALKOLMETREYE ÜFLEMEYİ REDDETTİ

Kazanın ardından hurdaya dönen hafif ticari aracın içinde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti. Hafif yaralı olarak ambulansa bindirilen sürücü Yasin D. polisin alkol testi için uzattığı alkolmetreye üflemeyi reddetti. Sürücünün alkollü olup olmadığı hastanede yapılacak kan tahlili sonucunda belli olacağı bildirildi.

Kazayı gören başka bir sürücü; "Buradan hızlı bir şekilde geliyordu. Şuradan refüje patlattı, oradan servis aracına direkt kafadan girdi. Sağ taraftakinin durumu çok ağırdı da şoför inkar ediyor, kazayı ben yapmadım diyor. Başkası kullanıyordu, ben arkada oturuyordum diyor ama yalan söylüyor. Biz hemen arkasından geliyorduk. Biz indik hemen yardım ettik, sonra ambulans geldi arkadaşı götürdüler" şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.