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        Haberler Spor Voleybol Sultanlar Ligi'ne yükselen Aras Kargo Spor Kulübü, kupasına kavuştu - Voleybol Haberleri

        Sultanlar Ligi'ne yükselen Aras Kargo Spor Kulübü, kupasına kavuştu

        Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki ilk yılında Play-Off Final Etabı'nı ikinci tamamlayarak Sultanlar Ligi'ne yükselen Aras Kargo Spor Kulübü, kupasına kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:51 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:51
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        Aras Kargo, kupasına kavuştu!
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        Aras Kargo Spor Kulübü, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off Final Etabı'nı ikinci tamamlayarak Sultanlar Ligi'ne yükselmesinin ardından kupasına kavuştu.

        İzmir'i 13 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi'nde temsil edecek ekip olmayı başaran kırmızı-beyazlılar büyük sevinç yaşadı.

        Aras Kargo takımına madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, kupasını TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz verdi. Aras Kargo Antrenörü Suphi Doğancı, "Sezon başında koyduğumuz hedefe ulaştığımız için çok mutluyuz. Birlik ve beraberlikle bunu başardık. Sultanlar Ligi'nde İzmir'e yakışan bir takım olmak istiyoruz. Bu takımı oluşturmak için şimdiden çalışmalara başladık" dedi.

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