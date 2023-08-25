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Tekneler de yan yana sahile yanaştığı için adada yüzecek yer de kalmıyor. Suluada'da yüzme sahası oluşturmak için girişimde bulunduk. Beyaz plaja en az 10 metre mesafede kayalara bağlanacak ağır halatlara ya da çevreye zarar vermeyecek sabit tonozlara tekneleri bağlamak istiyoruz. O zaman hiçbir misafirimiz rahatsız olmayacak.

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Biz ne tatilcilere ne teknecilere ne de denizdeki canlılara zarar vermeden bölgede yapılabilir bir turizm oluşturmak istiyoruz. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığımız bu konuda çalışma başlattı."