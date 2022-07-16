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Sümela Manastırı'na gidilen patikada taş düştü: 2 yaralı

Trabzon'un tarihi Sümela Manastırı'na yaya ulaşım sağlanan sarp arazideki patika yolda, yamaçtan kopan taşların isabet ettiği 43 yaşındaki Emine Doster ve 24 yaşındaki Ayşe Dursun yaralandı.

Son dakika: Sümela Manastırı'na gidilen patikada taş düştü: 2 yaralı
Sümela'nın patikasında taş düştü: 2 yaralı
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DHA

Trabzon'un Maçka ilçesinde, tarihi Sümela Manastırı'na yaya ulaşım sağlanan sarp arazideki patika yolda, yamaçtan kopan taşların isabet ettiği Emine Doster (43) ve Ayşe Dursun (24) yaralandı.

Olay, dün Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı'na ulaşımın sağlandığı patika yolda meydana geldi. Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan manastırı ziyaret için Diyarbakır'dan gelen Emine Doster ve Ayşe Dursun, sarp arazide yaya ulaşımının sağlandığı yolda yürürken yamaçtan kopan taşların isabet etmesiyle yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle yola taşındı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

YAMAÇLAR ÇELİK AĞLA ÖRÜLMÜŞTÜ


Yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre, 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor.

Restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi yürütülen ve kaya düşmesi tehlikesine karşı yamaçları çelik ağlarla örülen manastır, 6 yıl aradan sonra tüm alanlarıyla 1 Mayıs'ta ziyarete açılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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