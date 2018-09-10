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Güçlendirme çalışmaları çerçevesinde, manastırın bağlı olduğu yamaçta tehlike arz eden kayaların bulundukları yerden düşürülmesine ilişkin yamaç temizliği ve destekleme çalışmaları gerçekleştirildiğini aktaran Ayvazoğlu, "Bu doğrultuda 400 metrekaresi yüksek dayanımlı çelik tel olmak üzere, yamacın bin 800 metrekarelik kısmına çelik tel ağ gerildi. 7 bin 200 metrekarede serbest yamaç temizliği yapıldı. Bu çalışmaları 10'u dağcı 30 kişilik ekip gerçekleştirdi." diye konuştu.