Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a geldi | Dış Haberler

        Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a geldi

        İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan ve İsrail'den kalkan 3 uçak İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 19:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a geldi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Bütün kardeşlerimiz insanlık adına, insanlık haysiyeti adına, Gazze'deki soykırıma karşı durmak adına, soykırım şebekesine karşı durmak adına, insanlık adına bu yolculuğu gerçekleştirdiler ve insanlığın mesajını duyurdular." dedi.

        İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra THY'ye ait 3 uçakla Türkiye'ye getirilen Küresel Sumud Filosu aktivistleri için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

        Aktivistler, havalimanının VIP Salonu'nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik ile bazı yetkililerce karşılandı.

        REKLAM

        Basın mensuplarına açıklama yapan Çelik, Küresel Sumud Filosu'nun "insanlık filosu" olarak Gazze'ye yönelik ilgiyi artırmak ve insanlığın sesini duyurmak amacıyla yola çıktığını söyledi.

        Çelik, "Bütün kardeşlerimiz insanlık adına, insanlık haysiyeti adına, Gazze'deki soykırıma karşı durmak adına, soykırım şebekesine karşı durmak adına, insanlık adına, bu yolculuğu gerçekleştirdiler ve insanlığın mesajını duyurdular. Maalesef orada birtakım zulümlere de uğradılar ama o güçlü mesajı sürdürmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

        Türkiye tarafından gönderilen uçaklarla aktivistlerin ülkeye getirildiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Yaralılar var. Tek tek ambulanslarla taşınıyor. Bu tablo bile şunu gösteriyor ki, insanlık haysiyeti adına, insanlık onuru adına, değerleri ayakta tutmak adına, dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır. Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı. Bu mesaj doğrultusunda soykırım şebekesine karşı bir ve bütün olarak hareket etmeliyiz."

        REKLAM

        Çelik, basın açıklamasının ardından havalimanından ayrıldı.

        "Uluslararası hukukun ihlali" vurgusu

        Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel de burada yaptığı açıklamada, İsrail'in bu konu bağlamında uluslararası sularda 3. kez uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret etti.

        Üç uçakta bulunan 422 sivil aktivistten 85'inin Türk, geri kalan 337 kişinin ise yaklaşık 40 farklı ülkenin vatandaşı olduğu bilgisini paylaşan Özel, 6 kıtadan gelen aktivistlerin bir küresel sivil hareketini temsil ettiğini dile getirdi.

        Özel, şunları kaydetti:

        "Bütün dünyanın gözü önünde uluslararası sularda tamamıyla Gazze'deki insanlara, mağdurlara, ihtiyaç sahiplerine insani yardım yapmak üzere yola çıkan aktivistlere yapılan bir müdahaledir. Bütün dünya, bunu kınamaktadır. Biz de geçmişte olduğu gibi bugün de dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın her zaman, her daim yanında olmaya devam edeceğiz."

        *Fotoğraflar: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tokat'ta taşkın riskine karşı dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi

        Tokat'ta, Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşması ve bölgenin yağış almasının ardından kente giden Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "4 binin üzerinde hanenin tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 bin vatandaşımızın bu anlamda güvenlikli bölgelere alınması ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı