Suna Kan için anma etkinliği gerçekleştirildi
11 Haziran 2023'te hayatını kaybeden keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan, için Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde anma etkinliği gerçekleştirildi
Keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan'ın vefatının üzerinden iki yıl geçti. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Suna Kan için anma etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte keman virtüözü Seda Baykara, müzik dinletisi sundu. Davetliler, müzik dinletisinin ardından Türk, Rus ve Gürcü sanatçıların eserlerinden oluşan 'Kadın - keman' temalı resim ve heykel sergisini gezdi.
Etkinlikte, Rus dijital performans sanatçısı Lena Bedareva, sunum gerçekleştirdi.