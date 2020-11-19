Suna Yıldızoğlu’nun babası Patrick William Eady, üç gün önce hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, “Babam… Bugün çok keyifliymiş… Sonra biraz evvel uykusunda bizden ayrıldı” dedi.

Bugün Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Yıldızoğlu, “Covid’den dolayı babamın cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacak. 7 kardeşten sadece 1 tanesi katılabiliyor. Öbürleri (ben dahil) İngiltere’deki karantinadan dolayı böyle katılacağız. Buna da şükür diyoruz” ifadelerini kullandı.

— Suna Yildizoglu (@SunaYildizoglu) November 19, 2020

Suna Yıldızoğlu'nun babası aynı zamanda oyuncu Yasemin Allen’in İngiltere'de yaşayan dedesiydi.

Suna Yıldızoğlu 1955'te İngiltere'de doğdu. 1974'te Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını almıştır. Türkiye'de Suna Yıldızoğlu ismiyle bilinen sanatçının gerçek ismi Sonia Eddy'dir.