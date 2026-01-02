Sunderland: 0 - Manchester City: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasında Manchester City, deplasmanda Sunderland'le 0-0 berabere kaldı. Ligde 6 maç sonra puan kaybı yaşayan Manchester City, haftayı 41 puanla tamamladı ve lider Arsenal'le arasındaki puan farkı 4'e çıktı. Sunderland ise puanını 29'a yükseltti.
Manchester City, İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasında Sunderland'e konuk oldu. Stadium of Light'da oynanan müsabaka golsüz berabere bitti.
Bu sonuçla birlikte ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester City, puanını 41'e çıkardı ve lider Arsenal'le arasındaki puan farkı 4 oldu. Sunderland ise puanını 29'a çıkardı.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Sunderland, Tottenham'a konuk olacak. Manchester City, Chelsea'yi ağırlayacak.