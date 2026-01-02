Habertürk
        Sunderland: 0 - Manchester City: 0 | MAÇ SONUCU

        Sunderland: 0 - Manchester City: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasında Manchester City, deplasmanda Sunderland'le 0-0 berabere kaldı. Ligde 6 maç sonra puan kaybı yaşayan Manchester City, haftayı 41 puanla tamamladı ve lider Arsenal'le arasındaki puan farkı 4'e çıktı. Sunderland ise puanını 29'a yükseltti.

        Giriş: 02.01.2026 - 01:06 Güncelleme: 02.01.2026 - 01:06
        Manchester City, İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasında Sunderland'e konuk oldu. Stadium of Light'da oynanan müsabaka golsüz berabere bitti.

        Bu sonuçla birlikte ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester City, puanını 41'e çıkardı ve lider Arsenal'le arasındaki puan farkı 4 oldu. Sunderland ise puanını 29'a çıkardı.

        İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Sunderland, Tottenham'a konuk olacak. Manchester City, Chelsea'yi ağırlayacak.

