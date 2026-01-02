Sunderland: 0 - Manchester City: 0 | MAÇ SONUCU

Gün Başlıyor - 29 Aralık 2025 (İstanbul'a Kar Geliyor! Meteoroloji Tarih Verdi!)

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak, hava durumu nasıl olacak? Altın ve gümüş 2026'da ne kadar olur? Futbolda bahis ve şike operasyonları... Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edilecek. Gün Başlıyor'u Murat Güloğlu sundu.