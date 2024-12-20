SunExpress deneyimli-deneyimsiz 400 kabin memuru alımı devam ediyor
SunExpress, tecrübeli ve tecrübesiz adaylar için toplamda 400 kabin memuru alımı yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunacak adaylar, şirketin belirlediği kriterleri sağlamaları durumunda, İngilizce yeterlilik sınavı ve kurul mülakatı gibi iki aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçecek. Başvurular 31 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek. Peki, başvuru şartları neler? Kabin memuru olmak için adaylardan hangi özellikler bekleniyor? İşte, SunExpress'in kabin memuru alım sürecine dair detaylar...
SunExpress, tecrübeli tecrübesiz kabin memuru alımı devam ediyor. 400 kişinin istihdam edileceği pozisyonda 18-40 yaş arası adaylar başvuru yapabilir. Adaylar, Antalya lokasyonunda görevlendirilecek ve üç aşamalı sınava tabi tutulacak. İşte, SunExpress kabin memuru alımı detayları...
SUNEXPRESS 400 KABİN MEMURU ALIYOR
SunExpress, 2025 yaz sezonunda çalıştırılmak üzere 400 kabin memuru alıyor. Dönemsel bazlı iş ilanında adayların İngilizce seviye tespit sınavı, yetkinlik envanteri ve Kurul mülakatı gibi birçok aşamadan geçmesi gerekiyor.
Mülakat merkezi ve işe alım yapılacak üs Antalya olup, başvuru yapmak isteyenler ilanın verildiği kariyer platformları üzerinden başvurusunu gerçekleştirebilir.
SUNEXPRESS 400 KABİN MEMURU ALIM ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız ve Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahipseniz,
Deneyimli / deneyimsiz kabin memuru adayları için 18-40 (39 yaş +364 gün) yaş aralığında iseniz,
En az lise mezunu diplomasına sahipseniz,
Yurt içinde okuduysanız en az lise diploması, yurt dışında okuduysanız lise denklik belgesi ibraz edebilecekseniz,
İyi derecede Türkçe ve İngilizce biliyorsanız (ek dil tercih sebebidir),
Kadın adaylar için minimum 1.55 cm, Erkek adaylar için minimum 1.60 cm ve uygun boy-kilo orantısına sahipseniz,
Dış görünüşünüze özen gösteriyor ve iyi derecede yüzme biliyorsanız.
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli iseniz,
Antalya’da ikamet eden/edebilecek durumdaysanız başvurularınızı yapabilirsiniz.
SUNEXPRESS 400 KABİN MEMURU İŞE ALIM SÜRECİ
1. Adım
Kriterlere uygun adaylarınen kısa sürede sms ya da e-posta yoluyla sınava davet edilmesi
100 soruluk İngilizce seviye tespit sınavı (Online)
Yetkinlik envanteri (Online)
(1.adımda başarılı olan adaylar ile iletişime geçilir ve bu adaylar kurul mülakatına davet edilir.)
2. Adım
Kurul mülakatı (45 dakika, yüz yüze gerçekleştirilecektir.)