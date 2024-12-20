SUNEXPRESS 400 KABİN MEMURU ALIYOR

SunExpress, 2025 yaz sezonunda çalıştırılmak üzere 400 kabin memuru alıyor. Dönemsel bazlı iş ilanında adayların İngilizce seviye tespit sınavı, yetkinlik envanteri ve Kurul mülakatı gibi birçok aşamadan geçmesi gerekiyor.

Mülakat merkezi ve işe alım yapılacak üs Antalya olup, başvuru yapmak isteyenler ilanın verildiği kariyer platformları üzerinden başvurusunu gerçekleştirebilir.