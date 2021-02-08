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HaberlerSporSuper Bowl (NFL) final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı? Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chie
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Super Bowl (NFL) final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı? Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs

Super Bowl (NFL) final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu sporseverler tarafından araştırılıyor. ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Super Bowl, Tampa Bay Buccaneers ile Kansas City Chiefs takımlarının karşılaşmasına sahne olacak. İşte, maça dair tüm detaylar...

Super Bowl (NFL) final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı? Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chie

ABD'de yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl için nefesler tutuldu. Tampa Bay Buccaneers ile Kansas City Chiefs takımları arasında oynanacak karşılaşma tüm dünyada canlı olarak yayınlanacak. Peki, Super Bowl (NFL) final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, tüm detaylar...

Super Bowl 2021 nerede?

Super Bowl LV, Tampa'daki Raymond James Stadyumu'nda oynanacak. Bu Tampa bölgesinin ev sahipliği yaptığı 5., Raymond James Stadyumu'nda düzenlenen ise 3. final olacak. Finalistlerden Tampa Bay Buccaneers, evinde Super Bowl oynayan ilk takım olacak.

Covid-19 önlemleri nedeniyle stadyumdaki taraftar kapasitesi 25.000 ile sınırlandırıldı. Bu da tarihte en düşük katılımla gerçekleşecek Super Bowl olması anlamını taşıyor.

NFL Super Bowl ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Super Bowl, 8 Şubat sabaha karşı TSİ 02:30'da başlayacak. Super Bowl, TSİ 02:00'da S Sport + ve S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Tom Brady'den rekor

Tampa Bay Buccaneers, New England Patriots efsanesi Tom Brady'yi kadrosuna katarak bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Brady, kariyerinedeki 10. Super Bowl'una çıkmaya hazırlanıyor.

Tampa Bay Buccaneers, ev sahibi konumunda olsa da NFL Yönetimi, maçın tarafsız bir havada gerçekleşeceğini belirtti. Touchdown'lar sonrası normalde yapılan topların ateşlenmesi gibi mizansenlerin gerçekleştirilmesine izin verilmeyecek.

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