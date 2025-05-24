‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi

Bilimsel dergide yayımlanan bir makaleye göre; Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Prof. Tian Xue liderliğindeki ekip, kızılötesi ışığı görünür ışığa dönüştüren kontakt lensler geliştirerek insanlara ‘süper görüş’ sağladı.

Güç kaynağı gerektirmeyen bu şeffaf lenslerin, kullanıcıların aynı anda hem kızılötesi hem de görünür ışığı algılamasını sağlıyor ve göz kapakları kapalıyken kızılötesi görüşün daha net hale geldiği belirtiliyor.

Yukarı dönüşüm nanopartikülleri kullanılarak üretilen lensler, yakın kızılötesi ışığı kırmızı, yeşil veya mavi ışığa çeviriyor.

Fareler ve insanlarda test edilen lensler, Mors alfabesi benzeri sinyalleri algılama ve kızılötesi ışığın yönünü tespit edebiliyor.

Bu yeni teknoloji lenslerin, renk körlüğüne çözüm sunabileceği ve güvenlik, şifreleme gibi alanlarda da kullanılabileceği kaydedildi.