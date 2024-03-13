Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa kapsamında bir kez daha karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa final maçı için futbolseverler maç biletlerini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sene Aralık ayında oynanması beklenen maç bu sene 7 Nisan'a ertelendi. Peki, Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak ve ne kadar olacak? İşte, detaylar...
Süper Kupa için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sene 29 Aralık'ta oynanması beklenen Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı, Nisan ayında Şanlıurfa'da oynanacak. Şimdi ise milyonlarca taraftar, bilet satın almak için araştırmalara başladı. eki, Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak ve ne kadar olacak? İşte, detaylar...
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Maç 21.30'da başlayacak.
SÜPER KUPA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması beklenen fakat iptal olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 6 Aralık'ta satışa çıkmıştı.