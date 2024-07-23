Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Süper Kupa finali: Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        Süper Kupa finali: Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu olan sarı- kırmızlılar, Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş ile kozlarını paylaşıyor. Milyonlarca seyirci tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya dair tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 17:05 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig 2023-24 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Galatasaray 17 kez kupayı en çok kazanan takım konumunda olurken Beşiktaş'ın ise 9 şampiyonluğu bulunuyor. Kritik mücadele öncesinde sporseverler maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı detayları...

        2

        GALATASARAY- BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?

        Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa karşılaşması 3 Ağustos Cumartesi günü 20.45'te yapılacak.

        Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

        3

        GALATASARAY- BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Heyecanla beklenen müsabaka ATV'den şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

        4

        ARALARINDA OYNANAN SÜPER KUPA MAÇLARI

        Galatasaray ve Beşiktaş toplamda Süper Kupa müsabakalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Sarı- kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılırken, siyah- beyazlılar ise 3 defa rakibine üstünlük sağladı.

        Aralarında oynadıkları 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve penaltılarla gülen taraf Galatasaray oldu.

        Böylelikle derbide toplamda Galatasaray 5 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş 3 kez müzesine götürdü.

        5

        SÜPER KUPAYI KAZANAN TAKIMLAR

        Galatasaray- 17

        Trabzonspor- 10

        Fenerbahçe- 9

        Beşiktaş- 9

        Göztepe- 1

        Akhisar- 1

        Ankaragücü- 1

        Eskişehir- 1

        Konyaspor- 1

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Stajyer öğrenci 6.kattan düştü!
        Stajyer öğrenci 6.kattan düştü!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"