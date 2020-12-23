Süper Lig'de 14. hafta heyecanı bugün oynanan 4 maçla devam etti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 14. hafta puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
22 Aralık Salı
Hatayspor 0-1 Trabzonspor
Galatasaray 3-1 Göztepe
23 Aralık Çarşamba
Erzurumspor 1-2 Denizlispor
Alanyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor
Kasımpaşa 0-4 Gaziantep
Fenerbahçe 4-1 Başakşehir
24 Aralık Perşembe
16:00 Sivasspor - Gençlerbirliği
16:00 Kayserispor - Konyaspor
19:00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
19:00 Ankaragücü - Beşiktaş
SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU
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