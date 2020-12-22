Süper Lig puan durumu 14. hafta maçlarının başlamasıyla birlikte sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün oynanan 2 maçı sonrası zirve ve alt sıralar iyice karıştı. İşte, Spor Toto Süper Lig 14. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
22 Aralık Salı
Hatayspor 0-1 Trabzonspor
Galatasaray 3-1 Göztepe
23 Aralık Çarşamba
16:00 Erzurumspor - Denizlispor
16:00 Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
19:00 Kasımpaşa - Gaziantep
19:00 Fenerbahçe - Başakşehir
24 Aralık Perşembe
16:00 Sivasspor - Gençlerbirliği
16:00 Kayserispor - Konyaspor
19:00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
19:00 Ankaragücü - Beşiktaş
SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU
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