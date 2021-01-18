Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam oynanan haftanın son iki maçı sonrası ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 19. hafta puan durumu, maç sonuçları ve 20. haftanın fikstürü...

SÜPER LİG 19. HAFTA SONUÇLARI

15 OCAK CUMA

Gençlerbirliği 1-3 Fatih Karagümrük

16 OCAK CUMARTESİ

Konyaspor 2-3 Göztepe

Gaziantep FK 2-1 Kayserispor

Başakşehir FK 1-1 Sivasspor

Antalyaspor 1-1 Trabzonspor

17 OCAK PAZAR

Denizlispor 0-2 Hatayspor

Yeni Malatyaspor 4-1 Çaykur Rizespor

Beşiktaş 2-0 Galatasaray

18 OCAK PAZARTESİ

Fenerbahçe 3-1 MKE Ankaragücü

Kasımpaşa 1-2 BB Erzurumspor

SÜPER LİG 19. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG 20. HAFTA FİKSTÜRÜ

19 OCAK SALI

Göztepe-Gençlerbirliği

Kayserispor-Başakşehir FK

Trabzonspor-Konyaspor

20 OCAK ÇARŞAMBA

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

Hatayspor-Yeni Malatyaspor

Galatasaray-Denizlispor

21 OCAK PERŞEMBE

Fatih Karagümrük-Beşiktaş

BB Erzurumspor-Alanyaspor

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa

Sivasspor-Fenerbahçe