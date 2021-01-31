Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan 2 maç sonrası ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 22. hafta puan durumu, maç sonuçları ve kalan maçların fikstürü...
SÜPER LİG 22. HAFTA SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
29 OCAK CUMA
Yeni Malatyaspor 0-0Fatih Karagümrük
Gaziantep FK 1-2 Galatasaray
30 OCAK CUMARTESİ
Kasımpaşa 0-1 Kayserispor
Başakşehir FK 1-5 Hatayspor
Alanyaspor 3-1 Sivasspor
Fenerbahçe 1-0 Çaykur Rizespor
31 OCAK PAZAR
BB Erzurumspor 1-0 MKE Ankaragücü
Denizlispor 2-1 Göztepe
Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor
Beşiktaş 1-2 Trabzonspor
SÜPER LİG 22. HAFTA PUAN DURUMU
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