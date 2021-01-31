Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan 2 maç sonrası ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 22. hafta puan durumu, maç sonuçları ve kalan maçların fikstürü...

SÜPER LİG 22. HAFTA SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ



29 OCAK CUMA

Yeni Malatyaspor 0-0Fatih Karagümrük

Gaziantep FK 1-2 Galatasaray

30 OCAK CUMARTESİ

Kasımpaşa 0-1 Kayserispor

Başakşehir FK 1-5 Hatayspor

Alanyaspor 3-1 Sivasspor

Fenerbahçe 1-0 Çaykur Rizespor

31 OCAK PAZAR

BB Erzurumspor 1-0 MKE Ankaragücü

Denizlispor 2-1 Göztepe

Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor

Beşiktaş 1-2 Trabzonspor

SÜPER LİG 22. HAFTA PUAN DURUMU