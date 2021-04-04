Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 31. hafta bugün oynanan 5 maçla başladı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 31. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın maçları...
SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇLARI
3 NİSAN CUMARTESİ
Kayserispor 1-1 Göztepe
Çaykur Rizespor 0-0 Fatih Karagümrük
Sivasspor 0-0 Trabzonspor
Hatayspor 3-0 Galatasaray
4 NİSAN PAZAR
BB Erzurumspor 1-2 Konyaspor
Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği
Başakşehir FK 3-1 Yeni Malatyaspor
MKE Ankaragücü 1-0 Antalyaspor
Kasımpaşa 1-0 Beşiktaş
5 NİSAN PAZARTESİ
Fenerbahçe-Denizlispor
SÜPER LİG 31. HAFTA PUAN DURUMU (4 NİSAN)
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