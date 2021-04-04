Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 31. hafta bugün oynanan 5 maçla başladı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 31. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın maçları...

SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇLARI

3 NİSAN CUMARTESİ

Kayserispor 1-1 Göztepe

Çaykur Rizespor 0-0 Fatih Karagümrük

Sivasspor 0-0 Trabzonspor

Hatayspor 3-0 Galatasaray

4 NİSAN PAZAR

BB Erzurumspor 1-2 Konyaspor

Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği

Başakşehir FK 3-1 Yeni Malatyaspor

MKE Ankaragücü 1-0 Antalyaspor

Kasımpaşa 1-0 Beşiktaş

5 NİSAN PAZARTESİ

Fenerbahçe-Denizlispor

SÜPER LİG 31. HAFTA PUAN DURUMU (4 NİSAN)