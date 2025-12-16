Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 16. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.

EL BILAL TOURE'NİN KIRMIZI KARTI

VAR: Ali hocam, potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum. Bu temas anı.

Ali Şansalan: Evet. Normal hızda oynat bana. Normal hızda oynat. Yoğunluğu görmek istiyorum. Tamam bir daha oynat.