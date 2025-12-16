Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        TFF, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. İşte merakla beklenen VAR konuşmaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 20:19 Güncelleme: 16.12.2025 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 16. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.

        EL BILAL TOURE'NİN KIRMIZI KARTI

        VAR: Ali hocam, potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum. Bu temas anı.

        Ali Şansalan: Evet. Normal hızda oynat bana. Normal hızda oynat. Yoğunluğu görmek istiyorum. Tamam bir daha oynat.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"