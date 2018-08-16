Süper Lig'de 2. haftada maçları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın hakemkeri şu şekilde:
17 Ağustos Cuma
21.45 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor / Yaşar Kemal Uğurlu (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
18 Ağustos Cumartesi
19.15 Bursaspor - Kayserispor / Mete Kalkavan (Bursa BŞB Stadı)
21.45 Antalyaspor - Atiker Konyaspor / Alper Ulusoy (Antalya Stadı)
21.45 Yeni Malatya - Fenerbahçe / Fırat Aydınus (Yeni Malatya Stadı)
19 Ağustos Pazar
19.15 BB Erzurumspor - Beşiktaş / Ümit Öztürk (Kazım Karabekir Stadı)
19.15 Akhisarspor - Çaykur Rizespor / Serkan Çınar (Spor Toto Akhisar Stadı)
21.45 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankragücü / Ali Şansalan (Bahçeşehir Okulları Stadı)
21.45 Galatasaray - Göztepe / Ali Palabıyık (Türk Telekom Stadı)
20 Ağustos Pazartesi
21.45 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Halis Özkahya (Recep Tayyip Erdoğan Stadı) GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ