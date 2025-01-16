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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:40 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:45
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        Haftanın hakemleri açıklandı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

        17 OCAK CUMA

        20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın

        18 OCAK CUMARTESİ

        13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

        16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

        19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor: Kadir Sağlam

        19 OCAK PAZAR

        13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor: Çağdaş Altay

        16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

        19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

        19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

        20 OCAK PAZARTESİ

        20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor: Zorbay Küçük

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