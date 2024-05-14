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        Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 9 Ağustos 2024'te başlayıp, 1 Haziran 2025'te tamamlanacağını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:04 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:04
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        2024-25 sezonunun takvimi belli oldu!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda, Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezon planlamalarını belirledi.

        Buna göre, Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

        1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

        TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. TFF 2. Lig'de 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

        1. Lig ve TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarının tarihlerinin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

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