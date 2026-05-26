Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 26,7 yaş ortalamasıyla oynandı!

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 26,7 yaş ortalamasıyla oynandı!

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda forma giyen 571 futbolcunun yaş ortalaması 26,7 olarak gerçekleşti. Göztepe 25,06 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı olurken, Kocaelispor 27,94 yaş ortalamasıyla en tecrübeli ekip olarak öne çıktı. Ligin en yaşlı futbolcusu 39 yaşındaki Paulo Victor olurken, en genç oyuncu ise 16 yaşındaki Ayaz Özcan oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 11:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de yaş raporu: En genç Göztepe!

        Trendyol Süper Lig'in tamamlanan 2025-2026 sezonunda forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,7 olarak kayıtlara geçti.

        Ligde bu sezon mücadele eden 18 takımda toplam 571 futbolcu forma giydi.

        Süper Lig'deki en yaşlı ekip, 27,94 yaş ortalamasıyla Kocaelispor oldu. Yeşil-siyahlıları 27,90 yaş ortalamasıyla Kasımpaşa ve 27,53 ortalamayla Hesap.com Antalyaspor takip etti.

        EN GENCİ GÖZTEPE

        Göztepe, yaş ortalamasında Süper Lig'in en genç takımı oldu.

        İzmir ekibinde 2025-2026 sezonunda top koşturan oyuncuların yaş ortalaması 25,06 olarak gerçekleşti.

        Göztepe'yi 25,08'lik yaş ortalamasıyla Trabzonspor ve 25,67'lik ortalamayla TÜMOSAN Konyaspor izledi.

        ORTALAMALAR

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda mücadele eden takımların yaş ortalaması şöyle:

        Takım Yaş ortalaması
        Göztepe 25,06
        Trabzonspor 25,08
        TÜMOSAN Konyaspor 25,67
        Galatasaray 26,15
        Samsunspor 26,16
        Çaykur Rizespor 26,33
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 26,39
        Gaziantep FK 26,66
        ikas Eyüpspor 26,80
        Beşiktaş 26,90
        Natura Dünyası Gençlerbirliği 27,15
        RAMS Başakşehir 27,30
        Fenerbahçe 27,34
        Corendon Alanyaspor 27,46
        Zecorner Kayserispor 27,47
        Hesap.com Antalyaspor 27,53
        Kasımpaşa 27,90
        Kocaelispor 27,94

        EN YAŞLISI PAULO VICTOR

        Süper Lig'in en tecrübeli ismi Corendon Alanyaspor'un 39 yaşındaki kalecisi Paulo Victor oldu.

        REKLAM

        Bu sezon 14 lig maçında görev alan Victor, 571 futbolcu arasında en yaşlısı olarak öne çıktı. Brezilyalı kaleciyi 37 yaşındaki 4 farklı isim takip etti. Hesap.com Antalyaspor'un futbolcusu Veysel Sarı, Fenerbahçe'nin kalecisi Mert Günok, Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme ve Kocaelispor'un file bekçisi Gökhan Değirmenci, Victor'un ardından ligdeki en tecrübeli isimler olarak dikkati çekti.

        Ayrıca sezona Antalyaspor'da başlayan ancak sonrasında Trendyol 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK'ye transfer olan Güray Vural, bu sezon 37 yaşındayken 4 Süper Lig maçında oynadı.

        EN GENCİ AYAZ ÖZCAN

        Ligde bu sezon forma giyen oyuncular arasında en genci Natura Dünyası Gençlerbirliği'ndeki Ayaz Özcan oldu.

        Süper Lig'de 3 maça çıkan 1 Ekim 2009 doğumlu Ayaz, sezonu 16 yaşında tamamladı. 6 Haziran 2009 doğumlu Gaziantep FK oyuncusu Muhammet Akmelek de Ayaz ile birlikte 16 yaşında sezonu bitirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Polis tahliye için CHP Genel Merkezi'nde

        Polis tahliye için CHP Genel Merkezi'nde

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Transfede Leao derbisi!
        Transfede Leao derbisi!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru
        Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!