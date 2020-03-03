* İdlib'de gerçekleşen saldırı Türkiye'yi yasa boğdu. Tüm ülke şehitlerine ağlarken böyle bir ortamda futbolun anlamı yoktu. Herkesin beklentisi maçların ertelenmesiydi ama gerçekleşmedi.
*Tüm karşılaşmaların öncesinde ve sonrasında birlik ve beraberlik mesajları art arda geldi. Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın sözleri durumu özetleyişiydi:
"Bu sahaya çıktığım için utanıyorum ama mecburuz. İnsanlar nasıl işlerine gidiyorsa biz de bugün bu sahaya çıkmak zorundaydık."
HAFTANIN İYİLERİ
Takım: Beşiktaş
Teknik direktör: Robert Prosinecki (Kayserispor)
Futbolcu: Nwakaeme (Trabzonspor)
HAFTANIN KÖTÜLERİ
Takım: Yeni Malatyaspor
Teknik direktör: Kemal Özdeş
Futbolcu: Milos Stanojevic (Ankaragücü)
ZİRVENİN 4 ATLISI VE KRİTİK 2 HAFTA
* Kıran kırana bir şampiyonluk yarışı devam ediyor. Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor bu hafta kazandı.
* 4. sıradaki Sivas'ın lider Başakşehir ile arasında sadece 1 puan, 5. Beşiktaş'la ise 8 puan fark var.
*İlk 4 sıra keskin bir şekilde ayrılırken gözler de artık fikstüre çevrildi.
* Bu 4'lünün içindeki ilk büyük kırılmayı ise önümüzdeki iki hafta içerisinde görmemiz mümkün:
25. hafta:
Gaziantep - Trabzonspor
Göztepe - Başakşehir
Sivasspor - Galatasaray
(11 Mart - Yeni Malatyaspor - Trabzonspor, erteleme maçı)
26. hafta
Galatasaray - Beşiktaş
Trabzonspor - Başakşehir
Antalyaspor - Sivasspor
MALUMUN İLAMI
Gaziantep ve Başakşehir galibiyetleri ile ikinci yarıya başlayan Fenerbahçe'de yolun sonunun aydınlık olacağı bekleniyordu ama bahar havası çabuk kışa döndü. Trabzonspor yenilgisinin ardından bir daha kendine gelemedi sarı-lacivertliler...Alanya beraberliği, sonrasında Ankaragücü yenilgisi ve Kadıköy'de Galatasaray'a 20 yıllık yenilmezlik serisinin kaybedilişi... Bu hafta da Antalya'da yaşanan kayıp. 5 haftada uçan 19 puan... Ve doğal olarak Ersun Yanal dönemi de artık sona erdi.
HOCA ETKİSİ
Beşiktaş, Alanyaspor karşısında kazanırken oynadığı futbolla da beğeni topladı. Alanya gibi bir deplasmanda geriye düşmesine rağmen siyah-beyazlılar pes etmedi ve üstün bir oyunla maçı çevirdi. Sergen Yalçın'la çıkılan 5 maçta 10 puan toplayan Beşiktaş, ilk yarıda aynı dönemi 5 puanla geçirmişti. Takım böyle oynarken akıllarda ise şu soru kalıyor: Daha mı erken gelseydi?
KAYSERİ DİRENİŞİ, MALATYA'NIN ÇÖKÜŞÜ
Şampiyonluk yarışı kadar küme düşme hattında da bitime 10 hafta kala heyecan doruk noktasında. Ligin dibine demir atan Kayserispor, 4 hafta önce 15. sıradaki Antalya'nın 7 puan gerisindeydi ve umutlarını tüketmiş bir görüntüdeydi.
Şimdi 15. sıradaki Konyaspor'un sadece 3 puan gerisindeler. Prosinecki önderliğinde düşmeme direnişi devam ediyor. Avrupa kupalarından bahseden Yeni Malatyaspor ise dibe vurdu. Üst üste 6, son 8 maçta ise 7 yenilgi aldılar. Düşme hattıyla aralarında 4 puan var.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|24
|14
|7
|3
|46
|24
|22
|49
|2.
|TRABZONSPOR
|23
|14
|6
|3
|54
|25
|29
|48
|3.
|GALATASARAY
|24
|14
|6
|4
|42
|18
|24
|48
|4.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|24
|14
|6
|4
|45
|26
|19
|48
|5.
|BEŞİKTAŞ
|24
|12
|4
|8
|38
|31
|7
|40
|6.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|24
|11
|6
|7
|42
|24
|18
|39
|7.
|FENERBAHÇE
|24
|11
|6
|7
|44
|31
|13
|39
|8.
|GÖZTEPE
|23
|9
|7
|7
|29
|25
|4
|34
|9.
|GAZİANTEP FK
|24
|8
|7
|9
|35
|39
|-4
|31
|10.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|24
|7
|6
|11
|23
|32
|-9
|27
|11.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|24
|7
|6
|11
|32
|42
|-10
|27
|12.
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|24
|6
|8
|10
|27
|42
|-15
|26
|13.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|23
|6
|6
|11
|35
|34
|1
|24
|14.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|23
|7
|3
|13
|24
|39
|-15
|24
|15.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|24
|4
|10
|10
|19
|32
|-13
|22
|16.
|KASIMPAŞA
|24
|5
|5
|14
|31
|49
|-18
|20
|17.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|24
|4
|8
|12
|20
|42
|-22
|20
|18.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|24
|4
|7
|13
|25
|56
|-31
|19
YORUMLAR