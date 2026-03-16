        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 20:13 Güncelleme:
        İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

        17 Mart Salı

        20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

        18 Mart Çarşamba

        16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

        20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses

        20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

        19 Mart Perşembe

        16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

        20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Batuhan Kolak

        20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ağzını ve ellerini bantladılar, darp görüntülerini paylaştılar

        (DHA) İstanbul'un Fatih ilçesinde ağzı, elleri ve ayakları bantlanan bir kişiyi darp ettikleri iddia edilen ve o anları sanal medyada paylaşan 18 yaşından küçük 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı

        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Yeni joker Singo!
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        GPS'siz konum bulan robotlar
        Geceye damga vurdu