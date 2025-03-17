Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 28. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇINDA G.SARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI

VAR: "Ozan potansiyel elle oynama için penaltı için sahada inceleme yapacağız. Ozan, sana temas noktasını göstereceğiz. Kol vücuttan uzak."

Hakem Ozan Ergün: "Tamam, görüyorum. Döngüye alabilir misin? Elleri omzunun yukarısında ve penaltı veriyorum. Kart yok."

VAR: "Evet, anlaşıldı kartsız penaltı."

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KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MELİH BOSTAN'IN KIRMIZI KARTI VAR: "Ali, sana sahada inceleme tavsiye ediyorum potansiyel kırmızı kart için lütfen bir bak. Sahada inceleme. 91 numaranın müdahalesini göreceksin." Hakem Ali Şansalan: "Tamam gördüm." VAR: "Temas noktası burası mı? Aç, bileğin yukarısından başlar. Yüksek şiddet." Ali Şansalan: "Temas noktasında durdur. Tamam, oynat, oynat" VAR: "Bunu görüyorsun, bu temas noktasının açık bir görüntüsü." Ali Şansalan: "Oynat. Sarı kart iptal."