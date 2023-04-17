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Süper Lig'de 29. hafta tamamlandı: Son durum!

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın tamamlanmasıyla birlikte son durum şekillendi

Süper Lig'de 29. hafta tamamlandı: Son durum!
AA

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın tamamlanmasıyla birlikte son durum şekillendi

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta, bugün oynanan 2 maçla sona erdi.

Haftanın son maçlarında; Bitexen Giresunspor, Demir Grup Sivasspor'u evinde 1-0 yenerken, Trabzonspor ile Beşiktaş ise 0-0 berabere kaldı.

Ligin 29. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 3-1

Galatarasay-Yukatel Kayserispor: 6-0

İstanbulspor-Medipol Başakşehir: 1-0

Adana Demirspor-Kasımpaşa: 5-0

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1

Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Trabzonspor-Beşiktaş: 0-0

PUAN DURUMU

Ligde sona eren 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 27 21 3 3 60 19 41 66
2.FENERBAHÇE 27 19 3 5 67 32 35 60
3.BEŞİKTAŞ 28 16 8 4 52 28 24 56
4.ADANA DEMİRSPOR 28 14 9 5 55 29 26 51
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 27 13 6 8 36 28 8 45
6.TRABZONSPOR 28 13 6 9 45 38 7 45
7.YUKATEL KAYSERİSPOR 28 14 2 12 46 46 0 44
8.ARABAM.COM KONYASPOR 28 9 12 7 35 30 5 39
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 27 9 10 8 56 49 7 37
10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 27 9 5 13 36 42 -6 32
11.CORENDON ALANYASPOR 28 8 8 12 41 51 -10 32
12.KASIMPAŞA 28 9 5 14 36 49 -13 32
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 28 8 7 13 35 40 -5 31
14.MKE ANKARAGÜCÜ 27 8 4 15 31 42 -11 28
15.BITEXEN GİRESUNSPOR 27 6 9 12 27 47 -20 27
16.İSTANBULSPOR 27 8 3 16 30 52 -22 27
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 28 6 7 15 31 48 -17 25
18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 27 5 8 14 36 48 -12 23
19.ATAKAŞ HATAYSPOR 27 6 5 16 19 56 -37 23

30. HAFTANIN PROGRAMI

18 Nisan Salı:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)

19 Nisan Çarşamba:

17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20 Nisan Perşembe:

17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor (Eryaman)

20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül)

Not: Atakaş Hatayspor ile karşılaşması gereken Beşiktaş, 30. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü de haftayı bay geçen takım konumunda.

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