Süper Lig'de 29. hafta tamamlandı: Son durum!

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın tamamlanmasıyla birlikte son durum şekillendi
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta, bugün oynanan 2 maçla sona erdi.
Haftanın son maçlarında; Bitexen Giresunspor, Demir Grup Sivasspor'u evinde 1-0 yenerken, Trabzonspor ile Beşiktaş ise 0-0 berabere kaldı.
Ligin 29. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 3-1
Galatarasay-Yukatel Kayserispor: 6-0
İstanbulspor-Medipol Başakşehir: 1-0
Adana Demirspor-Kasımpaşa: 5-0
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1
Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Trabzonspor-Beşiktaş: 0-0
PUAN DURUMU
Ligde sona eren 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|27
|21
|3
|3
|60
|19
|41
|66
|2.FENERBAHÇE
|27
|19
|3
|5
|67
|32
|35
|60
|3.BEŞİKTAŞ
|28
|16
|8
|4
|52
|28
|24
|56
|4.ADANA DEMİRSPOR
|28
|14
|9
|5
|55
|29
|26
|51
|5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|27
|13
|6
|8
|36
|28
|8
|45
|6.TRABZONSPOR
|28
|13
|6
|9
|45
|38
|7
|45
|7.YUKATEL KAYSERİSPOR
|28
|14
|2
|12
|46
|46
|0
|44
|8.ARABAM.COM KONYASPOR
|28
|9
|12
|7
|35
|30
|5
|39
|9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|27
|9
|10
|8
|56
|49
|7
|37
|10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|27
|9
|5
|13
|36
|42
|-6
|32
|11.CORENDON ALANYASPOR
|28
|8
|8
|12
|41
|51
|-10
|32
|12.KASIMPAŞA
|28
|9
|5
|14
|36
|49
|-13
|32
|13.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|28
|8
|7
|13
|35
|40
|-5
|31
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|27
|8
|4
|15
|31
|42
|-11
|28
|15.BITEXEN GİRESUNSPOR
|27
|6
|9
|12
|27
|47
|-20
|27
|16.İSTANBULSPOR
|27
|8
|3
|16
|30
|52
|-22
|27
|17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|28
|6
|7
|15
|31
|48
|-17
|25
|18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|27
|5
|8
|14
|36
|48
|-12
|23
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|27
|6
|5
|16
|19
|56
|-37
|23
30. HAFTANIN PROGRAMI
18 Nisan Salı:
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)
19 Nisan Çarşamba:
17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
20 Nisan Perşembe:
17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor (Eryaman)
20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül)
Not: Atakaş Hatayspor ile karşılaşması gereken Beşiktaş, 30. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü de haftayı bay geçen takım konumunda.
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