İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?



TFF tarafından yapılan açıklamada, ikinci transfer ve tescil döneminin 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verilmişti ancak söz konusu depremlerin ardından tarihler 18 Şubat'a kadar uzatılmıştı.



Son olarak ise tarihlerin bir kez daha değiştiği açıklandı. İşte transferin son günü ile ilgili bilgiler...