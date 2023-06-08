Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen her yıl Türkiye Futbol Şampiyonu'nu belirlemek için oynanan Süper Lig, profesyonel düzeyde ilk olarak 1959 yılında oynanmaya başladı. Süper Lig şampiyonluğu denildiği zaman dört büyük takım ön plana çıkıyor ancak son yıllarda Medipol Başakşehir ve Buraspor'un da şampiyonlukları bulunuyor. Peki, Süper Lig tarihi boyunca en çok hangi takımlar birinci ve ikinci oldu?