Süper Lig'de flaş ayrılık!

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman'la yollarını ayırdıklarını duyurdu. Yeşil-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor’umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir.

Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir.

Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır.

Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçta sadece 1 galibiyet elde edebilmişti. Son galibiyetini ligin 7. haftasında alan yeşil-beyazlılar, sonraki 14 karşılaşmada sadece bir kez 3 puana ulaşırken, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.